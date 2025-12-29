В школьные годы Александр Гвоздик был хулиганом и хотел самоутвердиться в глазах одноклассников. Однажды будущего чемпиона мира привлекли к драке район на район, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.ua.

Читайте также Не только Усик и Кличко: рейтинг лучших боксеров в истории Украины

Как завершилась уличная драка с Гвоздиком?

События происходили в Харькове, когда Гвоздику было всего 12 лет.

Однажды, лет в 12, я четко помню, что пошел драться район на район. Напротив стала банда людей с 30, и наши старшие ребята, из-за которых начался конфликт, сразу в*рались и стали ласковыми и мягкими. Стало понятно, что противостояния не будет,

– рассказал Гвоздик.

Впрочем, Александру все же пришлось драться, но скорее по правилам смешанных единоборств.

В итоге дрался один я с их парнем. Набил ему неплохую шишку, потом мы сцепились, завалились на землю и в один момент решил сдаться, ведь понял, что шансов у меня нет,

– добавил боксер.

Отметим, что Александр Гвоздик начал заниматься боксом с 10-летнего возраста в харьковском спортивном клубе "Металлист". Его первым тренером был Александр Володченко.

Когда Гвоздик проведет следующий бой?