Он меня сломал, – Гвоздик вспомнил свой бой с россиянином

В 2019 году украинский боксер Александр Гвоздик встретился на ринге с Артуром Бетербиевым. Украинец проиграл россиянину техническим нокаутом.

Александр Гвоздик вспомнил переломный момент в своей карьере. Он рассказал о своих ощущениях после поражения российскому боксеру, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing24/7.

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Воспоминания Гвоздика о бое

Боксер отметил, что россиянин сделал с ним то, что делал почти со всеми своими оппонентами.

Бетербиев сделал со мной то, что делал с 99 процентами своих соперников – просто сломал. Он тогда был в лучшей форме, лучше меня. У меня уже тогда не было сил на вторую половину боя, он постоянно давил на меня,

– сказал Александр Гвоздик.

Справка. В последнем бою Александр Гвоздик победил Энтони Голлавея на вечере бокса в Калифорнии.

Напомним, что после поражения украинский боксер неоднократно выражал желание встретиться с Бетербиевым в реванше.