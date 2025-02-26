В Саудовской Аравии 22 февраля прошел большой вечер бокса. Главным ивентом события стал поединок между россиянином Дмитрием Биволом и канадцем российского происхождения Артуром Бетербиевым.

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Гвоздик мечтает о бое с россиянином

Победу одержал первый раздельным решением судей. Результат этого боя прокомментировал украинский боксер Александр Гвоздик, который ранее был чемпионом в полутяжелом весе.

Как по мне, этот бой был немного лучше предыдущего. Я думаю, что они поработали над ошибками, поэтому Бетербиев был агрессивнее, чем в первом бою. Бивол не отдавал последние раунды, он контролировал поединок на протяжении всей дистанции. Поэтому на этот раз его признали победителем. Готов выйти в ринг против обоих. Это был замечательный бой, замечательная работа от обоих парней. Но я чувствую, что я здесь и готов драться с ними обоими,

– заявил Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.

Напомним, что в октябре прошлого года Бетербиев одолел Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Впрочем, теперь Биволу удалось взять реванш и забрать звание абсолюта себе.

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После первого боя Бетербиев сфотографировался с террористом Рамзаном Кадыровым, который поддерживает войну России против Украины. Что же касается Гвоздика, то он уже встречался с Артуром в 2019-м.

Тогда украинец проиграл канадцу техническим нокаутом. Всего за свою карьеру Александр выиграл 20 из 22-х боев на профессиональном уровне. Последний раз он выходил на ринг в июне 2024-го, когда уступил единогласным решением судей Давиду Бенавидесу.