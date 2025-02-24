Хотя в пятом раунде именно Агит Кабаел первым побывал в нокдауне, когда пропустил на встречу. Однако уже в следующей трехминутке немецкий боксер нокаутировал китайского супертяжеловеса.

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С кем хочет драться Чжилей

Чжан Чжилей поплыл и после отсчета рефери не смог продолжить поединок. Кабаел стал обладателем временного пояса чемпиона мира по версии WBC в хевивейте. Награждал титулом Агита лично Александр Усик.

После проигранного поединка Чжилей назвал желаемого соперника на следующий бой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Приоритет для меня – бой с Джошуа. Если Эй Джей хочет этого боя – то пусть отправит мне контракт. Это бокс, поэтому здесь главное не только наши мечты, но и финансовые условия. Если у меня появится возможность выйти на бой с Джошуа, – то я точно этим воспользуюсь,

– заявил Чжилей.

Китайский боксер потерпел третье поражение в профессионалах. До этого проигрывал только хорвату Филиппу Хрговичу и новозеландцу Джозефу Паркеру. На профи-ринге Чжилей провел 31 бой, в которых одержал 27 побед (22 – нокаутом), а также один поединок закончился вничью.

Справка. Энтони Джошуа провел 32 боя на профи-ринге – 28 побед (25 – нокаутом),а также потерпел 4-х поражений.

Интересно, что Энтони Джошуа был в ринг-сайде вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля и увидел вживую поражение Чжана. Также на боксерском событии был Усик.