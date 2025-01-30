Легенда Динамо назвал главную проблему "бело-синих" на международном уровне

В четверг, 30 января, состоятся матчи последнего тура основного этапа Лиги Европы-2024/2025. В одном из них киевское Динамо будет встречаться с латвийским клубом РФШ.

"Бело-синие" перед началом этой игры замыкают турнирную таблицу, имея лишь одно очко в активе. Бывший футболист и тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал такие неудачные выступления родного для себя клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Неутешительный вердикт для защитников

Он считает, что главной проблемой команды является защитное звено. Именно из-за него действующему лидеру УПЛ трудно конкурировать в Европе.

"Проблема в защите в Динамо есть уже давно. Она возникла не месяц и даже не полгода назад. Шовковскому она тоже хорошо известна и он активно ищет сочетание центральных защитников, которые исправят эту ситуацию, экспериментирует, выставляя иногда три центральных защитника.

Но, как видим, качество игры сзади в Динамо от этого не улучшается. Почему? Скорее всего, дело все же в квалификации игроков. Она не соответствует уровню игры на европейской арене", – сказал Хацкевич.

Несмотря на это, Хацкевич верит, что "бело-синие" в последнем туре Лиги Европы смогут на позитиве завершить для себя турнир. Он спрогнозировал разгромную победу киевлян в матче с РФШ:

Верю, что Динамо победит. Поставлю на то, что счет будет 3:0 в пользу киевлян.

Справка. Матч Динамо – РФШ начнется в 22:00 по киевскому времени. Официальный транслятор в Украине – медиасервис "Megogo".

Напомним, что Александр Хацкевич покинул киевское Динамо в августе 2019 года. Во главе "бело-синих" он добыл два Суперкубка Украины.