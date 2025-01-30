Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция с участием Александра Шовковского. На ней наставник киевлян рассказал о серьезных кадровых проблемах команды перед игрой, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

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Кто не поможет Динамо

По словам украинского тренера, в этом поединке он не сможет рассчитывать на пятерых ключевых игроков. Среди них сразу трое являются центральными полузащитниками:

"У нас есть кадровые проблемы. К сожалению, не очень приятные – мы не можем рассчитывать на нескольких игроков, которые претендуют на попадание в основной состав. Это не добавляет нам баллов.

Но у нас команда, и мы готовимся к предстоящей игре. Что касается футболистов, то в поединке с РФШ мы не сможем рассчитывать на Попова, Буяльского, Шапаренка, Бражка и Дубинчака".

Справка. После семи туров Динамо и РФШ потеряли шансы на попадание в плей-офф. Киевляне с одним очком занимают последнее место в турнирной таблице, а латвийский клуб с пятью зачетными баллами располагается на 30-й строчке.

Отметим, что поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое очное официальное противостояние между командами. До этого они дважды встречались в контрольных матчах – оба выиграло Динамо.