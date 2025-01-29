Киевское Динамо потеряло все шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. В последнем матче против латвийского РФШ "бело-синие" будут играть ради рейтинга и собственного престижа, пишет 24 Канал.

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Где будет играть Динамо в еврокубках в следующем сезоне

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Чемпиону назвал стратегическую ошибку, которую допустил менеджмент клуба. Киевлянам нужно было играть матчи Лиги Европы ближе к Украине, а не за более чем 1600 километров от Киева.

Я буду откровенным, мы не должны были выбирать такую логистику. Мы слишком далеко забрались, должны были играть в Польше. Это наша стратегическая ошибка,

– отметил Игорь Суркис.

Так что в следующем сезоне "бело-синие" точно не будут играть в Гамбурге.

Я надеюсь, что война закончится, и мы будем играть в Украине, усиливать наш футбол. Я на это очень надеюсь. А нет, то будем искать логистику значительно лучше, чем в этом году,

– рассказал президент Динамо.

Напомним, что свой последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Динамо сыграет в четверг, 30 января. "Бело-синие" на "Фолькспаркштадион" в Гамбурге будут принимать латвийский РФШ. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.