Київське Динамо втратило усі шанси вийти до плей-оф Ліги Європи. В останньому матчі проти латвійського РФШ "біло-сині" гратимуть заради рейтингу та власного престижу, пише 24 Канал.

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Де гратиме Динамо в єврокубках наступного сезону

Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю Чемпіону назвав стратегічну помилку, яку допустив менеджмент клубу. Киянам потрібно було грати матчі Ліги Європи ближче до України, а не за понад 1600 кілометрів від Києва.

Я буду відвертим, ми не повинні були обирати таку логістику. Ми задалеко забралися, повинні були грати в Польщі. Це наша стратегічна помилка,

– зазначив Ігор Суркіс.

Тож у наступному сезоні "біло-сині" точно не гратимуть у Гамбурзі.

Я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми гратимемо в Україні, підсилюватимемо наш футбол. Я на це дуже сподіваюся. А ні, то шукатимемо логістику значно краще, ніж цього року,

– розповів президент Динамо.

Нагадаємо, що свій останній матч у нинішньому розіграші Ліги Європи Динамо зіграє у четвер, 30 січня. "Біло-сині" на "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі прийматимуть латвійський РФШ. Гра почнеться о 22:00 за київським часом.