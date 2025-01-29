Гра відбудеться в німецькому Гамбургу на "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Динамо – РФШ

Після семи турів підопічні Олександра Шовковського замикають турнірну таблицю основного етапу Ліги Європи. Наразі кияни мають у своєму активі лише одне очко, яке здобули в попередньому турі проти Галатасарая.

Команда Віктора Мороза набрала в оновленій Лізі Європи п'ять залікових балів. Вона розташовується на 30-й сходинці після сенсаційної перемоги над Аяксом.

В Україні гру Динамо – РФШ будуть транслювати ексклюзивно на медіасервісі "Megogo". Поєдинок можна переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".

За годину до початку поєдинку й одразу після його закінчення відбудеться традиційна аналітична студія. В ній візьмуть участь журналісти та запрошені експерти.

Зазначимо, що 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. По завершенню гри буде доступний також відеоогляд.

До слова. Динамо та РФШ уперше зіграють офіційний очний поєдинок. Вони зустрічалися двічі лише у контрольних матчах і в обох з них перемогу здобули кияни.

Нагадаємо, що обидві команди вже втратили навіть теоретичні шанси на прохід у плей-оф. Для продовження участі в турнірі треба фінішувати у топ-24.