Галатасарай – Динамо 3:3

Голи: Санчес, 6, Бардакчі, 21, Осімхен, 53 (з пен.) – Ванат, 45, Ярмоленко, 69, 81

"Біло-сині" готувалися до матчу з Галатасараєм на зборах у Туреччині. Однак товариські матчі не йдуть в жодне порівняння з офіційними, пише 24 Канал.

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Шалений камбек "Динамо"

У стартовому складі киян вболівальники не побачили трьох гравців основи. Через травми гру пропускали захисник Денис Попов та хавбек Володимир Бражко, а місце у воротах замість Григорія Бущана довірили Руслану Нещерету.

Початок матчу в Стамбулі став холодним душем для "біло-синіх". За шаленої підтримки трибун "леви" відкрили рахунок на 6-й хвилині. Після подачі кутового найспритнішим виявився колумбієць Девісон Санчес.

Відео голу Санчеса

Окрилені таким успіхом футболісти Галасараю подвоїли рахунок на 21-й хвилині. М'яч після гарматного пострілу Бардакчі за допомогою рикошету опинився у сітці воріт Динамо.

Відео голу Бардакчі

Під завісу першого тайму динамівці повернули інтригу в матчі. Ванат скористався пасом від Буяльського та скоротив рахунок.

Відео голу Ваната

На початку другого тайму у штрафному майданчику киян стався спірний момент. Спочатку арбітр показав червону картку Баришу за гру рукою. Однак після перегляду ВАР суддя скасував своє рішення та вказав на позначку. Пенальті холоднокровно виконав Осімхен.

Відео голу Осімхена

Попри такий удар Динамо не знітилося та шукало щастя поблизу воріт "левів". Кияни досягли свого на 69-й хвилині. Піхальонок зробив подачу з кутового, яку ефектно замкнув Ярмоленко.

Відео першого голу Ярмоленка

Спіймавши кураж кияни забили третій гол у ворота господарів. Ярмоленко після пасу Буяльського оформив дубль та приніс Динамо першу нічию у розіграші Ліги Європи.

Відео другого голу Ярмоленка

Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 3:3. Підопічні Шовковського заробили перше очко у розіграші Ліги Європи-2024/25.

Нагадаємо, що в останньому турі Ліги Європи Динамо зіграє проти латвійського РФШ. Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня.