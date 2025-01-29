Київське Динамо готується до свого останнього матчу в поточному євросезоні. В рамках 8 туру Ліги Європи підопічні Шовковського зіграють номінально "домашню" гру проти латвійського РФШ, повідомляє 24 Канал.

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Прощання з ЛЄ

"Біло-сині" достроково втратили шанси на прохід у плей-оф. Динамо програло перші шість матчів турніру, в яких забило лише один м'яч. Тож недивно, що кияни опинились на останньому місці у турнірній таблиці.

Лише у січні кияни здобули перші очки в Лізі Європи, розписавши результативну нічию із Галатасараєм (3:3). Тепер же у "біло-синіх" буде змога завоювати першу перемогу в турнірі.

Суперник – не надто складний, хоч і кусючий. РФШ зміг здивувати у поточній ЛЄ, лише раз програвши розгромно. При цьому латвійці відібрали очки у Галатасарая та Андерлехта, а також сенсаційно обіграли Аякс (1:0).

Клуб із Риги також вже позбувся шансів на плей-оф, його місце у таблиці – 30-те. Динамо точно не зможе посунути РФШ, але в разі перемоги та втрати очок від Ніцци, Карабаха та Лудогорця хоча б завершить Лігу Європи не останнім.

Де дивитися. Матч Динамо – РФШ відбудеться 30 січня в німецькому Гамбургу. Пряма трансляція зустрічі відбудеться на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.

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А шанси на успіх у киян доволі непогані. Динамо буде фаворитом бою проти РФШ, коефіцієнт на його перемогу – 1,85. Нічия оцінюється у 3,75, а перемога РФШ – у 4,35.

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При цьому експерти вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,77, тоді як на ТМ2,5 – 2,11. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Владислав Ванат (Динамо) – 2,50

Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2,80

Едуардо Герреро (Динамо) – 2,80

Віталій Буяльський (Динамо) – 3,50

Олександр Піхальонок (Динамо) – 3,50

Яніс Ікаунєкс (РФШ) – 4,00

Назар Волошин (Динамо) – 4,00

Владислав Кабаєв (Динамо) – 4,00

Седрік Куадіо (РФШ) – 5,00

Володимир Бражко (Динамо) – 5,00

За свою історію Динамо лише один раз перетиналось в єврокубках із латвійським клубом. У сезоні 2006-2007 кияни не помітили у кваліфікації Ліги чемпіонів Металургс Лієпая – 4:0 вдома та 4:1 на виїзді.