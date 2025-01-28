30-річний воротар Динамо Григорій Бущан вже прибув до Саудівської Аравії. Столичний клуб домовився із саудитами щодо трансферу свого основного голкіпера, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Коли оголосять трансфер Бущана

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився подробицями перемовин, але відмовився називати суму ймовірного трансферу.

Бущан зараз проходить медогляд. Коли він його пройде, тоді я зможу вам стовідсотково сказати, перейшов Бущан чи ні. Між клубами домовленість є,

– зазначив Суркіс.

Зазначимо, що Григорій Бущан найближчим часом може поповнити саудівський Аль-Шабаб. За інформацією ЗМІ, Динамо отримає за свого голкіпера від 2 до 3 мільйонів євро.

Аль-Шабаб представляє елітний дивізіон Саудівської Аравії. У турнірній таблиці команда Фатіха Теріма йде шостою. За "білих левів" виступають ексвінгер Атлетіко Яннік Карраско, а також колишній хав Мілана та збірної Італії Джакомо Бонавентура.

У складі Динамо Григорій Бущан зіграв 177 матчів, у яких пропустив 164 голів, та відіграв на "нуль" 72 поєдинки. Разом з "біло-синіми" уродженець Одеси здобув шість трофеїв.

Нагадаємо, що раніше на правах вільних агентів Динамо залишили Олександр Андрієвський, який приєднався до Полісся, та Володимир Шепелєв.