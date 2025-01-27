У сферу інтересів Бешикташа потрапив Микола Шапаренко. Столичний клуб не проти продати півзахисника, якщо отримає гідну пропозицію, повідомляє 24 канал із посиланням на Fanatik.

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Навіщо Шапаренко Бешикташу?

Нещодавно Бешикташ очолив відомий норвезький тренер Оле-Гуннар Сульшер. Спеціаліст планує посилити склад команди у зимове трансферне вікно, щоб покращити становище клубу у чемпіонаті.

У список гравців, які зацікавили наставника "чорних орлів" Микола Шапаренко. Турецький клуб готовий заплатити Динамо 5 мільйонів євро за трансфер 26-річного півзахисника, однак невідомо, чи влаштує ця сума "біло-синіх".

Зазначимо, що у сезоні-2024/2025 Бешикташ посідає шосте місце у турецькій Суперлізі. "Чорні орли" відстають від Галатасарая, який займає першу сходинку, на 18 пунктів.

Микола Шапаренко може допомогти стамбульському колективу зайняти високі позиції в чемпіонаті. У поточному сезоні півзахисник Динамо взяв участь у 22 матчах та оформив чотири голи та вісім результативних передач.