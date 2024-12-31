Столичне Динамо відпустило Олександра Андрієвського напередодні нового року. З футболістом досягли угоди про дострокове припинення дії контракту, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Динамо.

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Динамо попрощалося з Андрієвським

Андрієвський залишив команду на правах вільного агента.

ФК Динамо (Київ) висловлює подяку Олександру Андрієвському за його внесок у розвиток команди, професіоналізм та самовіддачу,

– йдеться у заяві клубу.

Андрієвський покинув Динамо / фото ФК Динамо

Центральний півзахисник перебував у системі Динамо з 2015 року. Певний час грав на правах оренди за Чорноморець та Зорю. З 2018 року перебував в основній команді "біло-синіх".

За цей час Олександр зіграв 123 матчі, у яких забив 5 голів та віддав 11 гольових передач. Разом з Динамо він виграв чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.

Раніше повідомлялося про зацікавленість у послугах Андрієвського з боку Карпат та ЛНЗ. Крім того, 30-річний півзахисник має варіанти із закордонними клубами.