За інформацією "ТаТоТаке", вже у Туреччині до столичної команди доєднається центральний захисник Руха Богдан Слюбик. 20-річний талановитий оборонець спробує зарекомендувати себе на зборах перед тренерським штабом Динамо, пише 24 Канал.

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Несподіване можливе підсилення

Якщо це вдасться зробити, то кияни спробують домовитись із "жовто-чорними" щодо підписання Слюбика. Якщо ж Олександр Шовковський не буде задоволений тренуваннями та грою захисника, то футболіст продовжить підготовку до другої частини сезону-2024/2025 разом із Рухом у Словенії.

Фінальне рішення по Слюбику кияни приймуть наприкінці лютого 2025-го року.

Слід додати, що контракт Слюбика із Рухом розрахований до кінця червня 2027-го року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Богдана у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що у київського клубу вже заплановані чотири спаринги на зимових зборах. Перший із них відбудеться вже 10 січня, у ньому підопічні СаШо зустрінуться із німецьким Магдебургом. Також динамівці проведуть товариські ігри проти румунського ФКСБ, польського Відзева та болгарського ЦСКА 1948. Цей список ще може доповнюватись та змінюватись.

До слова. 21-го на 30-го січня 2025-го року Динамо проведе два заключні матчі у рамках Ліги Європи, з якої кияни вже достроково вилетіли. Динамівці зіграють проти Галатасарая та РФШ.

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