Киевское Динамо готовится к своему последнему матчу в текущем евросезоне. В рамках 8 тура Лиги Европы подопечные Шовковского сыграют номинально "домашнюю" игру против латвийского РФШ, сообщает 24 Канал.

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Прощание с ЛЕ

"Бело-синие" досрочно потеряли шансы на проход в плей-офф. Динамо проиграло первые шесть матчей турнира, в которых забило лишь один мяч. Поэтому неудивительно, что киевляне оказались на последнем месте в турнирной таблице.

Только в январе киевляне получили первые очки в Лиге Европы, расписав результативную ничью с Галатасараем (3:3). Теперь же у "бело-синих" будет возможность завоевать первую победу в турнире.

Соперник – не слишком сложный, хоть и кусачий. РФШ смог удивить в текущей ЛЕ, лишь раз проиграв разгромно. При этом латвийцы отобрали очки у Галатасарая и Андерлехта, а также сенсационно обыграли Аякс (1:0).

Клуб из Риги также уже лишился шансов на плей-офф, его место в таблице – 30-е. Динамо точно не сможет подвинуть РФШ, но в случае победы и потери очков от Ниццы, Карабаха и Лудогорца хотя бы завершит Лигу Европы не последним.

Где смотреть. Матч Динамо – РФШ состоится 30 января в немецком Гамбурге. Прямая трансляция встречи состоится на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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А шансы на успех у киевлян довольно неплохие. Динамо будет фаворитом боя против РФШ, коэффициент на его победу – 1,85. Ничья оценивается в 3,75, а победа РФШ – в 4,35.

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При этом эксперты верят в результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,77, тогда как на ТМ2,5 – 2,11. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты:

Владислав Ванат (Динамо) – 2,50

Андрей Ярмоленко (Динамо) – 2,80

Эдуардо Герреро (Динамо) – 2,80

Виталий Буяльский (Динамо) – 3,50

Александр Пихаленок (Динамо) – 3,50

Янис Икаунекс (РФШ) – 4,00

Назар Волошин (Динамо) – 4,00

Владислав Кабаев (Динамо) – 4,00

Седрик Куадио (РФШ) – 5,00

Владимир Бражко (Динамо) – 5,00

За свою историю Динамо лишь один раз пересекалось в еврокубках с латвийским клубом. В сезоне 2006-2007 киевляне не заметили в квалификации Лиги чемпионов Металургс Лиепая – 4:0 дома и 4:1 на выезде.