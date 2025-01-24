В Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі 7 туру основної стадії. Серед учасників цього раунду було і київське Динамо, яке грало на виїзді проти Галатасарая, повідомляє 24 Канал.

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Різні матчі українців

Кияни достроково завершили боротьбу за вихід у плей-оф, проте нарешті змогли здобути перший бал в турнірну таблицю (3:3). Головною метою "біло-синіх" в останньому турі стане підйом з останнього місця.

Головною сенсацією четверга став програш Аякса від РФШ, а також Роми від АЗ Алкмаар. Артем Довбик відіграв лише тайм, але пропустив під завісу матчу та впав на 21 місце.

"Вовки" ризикують не вийти у плей-оф, адже перед боєм проти непростого Айнтрахта випереджають зону вильоту лише на одне очко. А ось Олімпіакос Романа Яремчука вже гарантував собі прохід далі.

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Грецький клуб зумів здолати на виїзді Порту та піднятися на 12-ту сходинку. Сам українець вийшов на заміну та навіть забив у компенсований час, проте перед цим заліз в офсайд, через що м'яч скасували.

Ще один українець Олексій Кащук вийшов у старті Карабаха на матч проти Стяуа, але не зміг допомогти своїй команді взяти бодай бал. Азербайджанці достроково залишають ЛЄ.

За тур до фінішу 12 команд гарантували собі прохід у плей-оф, серед яких Манчестер Юнайтед, Ліон, Тоттенхем та екссуперник Динамо Галатасарай. У свою чергу Лаціо впевнено лідирує в таблиці та вже забезпечив собі прямий вихід в 1/8 фіналу.

Всі результати 7 туру Ліги Європи 2024-2025:

Галатасарай – Динамо 3:3

Бешикташ – Атлетік 4:1

Хоффенхайм – Тоттенхем 2:3

АЗ Алкмаар – Рома 1:0

Фенербахче – Ліон 0:0

Порту – Олімпіакос 0:1

Мальме – Твенте 2:3

Вікторія – Андерлехт 2:0

Карабах – Стяуа 2:3

Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів 3:1

Лаціо – Реал Сосьєдад 3:1

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1

Айнтрахт – Ференцварош 2:0

Ельфсборг – Ніцца 1:0

РФШ – Аякс 1:0

Уніон Сен-Жиллуаз – Брага 2:1

ПАОК – Славія 2:0

Лудогорець – Мідтьюлланд 0:2

Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Лаціо 6 1 0 17-4 19 2 Айнтрахт 5 1 1 14-8 16 3 Атлетік 5 1 1 12-6 16 4 Манчестер Юн. 4 3 0 14-9 15 5 Ліон 4 2 1 15-7 14 6 Тоттенхем 4 2 1 14-9 14 7 Андерлехт 4 2 1 11-8 14 8 Стяуа 4 2 1 10-7 14 9 Галатасарай 3 4 0 18-14 13 10 Буде-Глімт 4 1 2 13-10 13 11 Вікторія 3 3 1 12-9 12 12 Олімпіакос 3 3 1 6-3 12 13 Рейнджерс 3 2 2 14-9 11 14 АЗ Алкмаар 3 2 2 10-9 11 15 Юніон Сен-Жиллуаз 3 2 2 7-6 11 16 Аякс 3 1 3 14-7 10 17 ПАОК 3 1 3 12-8 10 18 Реал Сосьєдад 3 1 3 11-9 10 19 Мідтьюлланд 3 1 3 7-7 10 20 Ельфсборг 3 1 3 9-11 10 21 Рома 2 3 2 8-6 9 22 Ференцварош 3 0 4 11-12 9 23 Фенербахче 2 3 2 7-9 9 24 Бешикташ 3 0 4 10-14 9 25 Порту 2 2 3 12-11 8 26 Твенте 1 4 2 7-9 7 27 Брага 2 1 4 8-12 7 28 Хоффенхайм 1 3 3 7-11 6 29 Маккабі Т.-А. 2 0 5 8-16 6 30 РФШ 1 2 4 6-12 5 31 Славія 1 1 5 5-9 4 32 Мальме 1 1 5 8-15 4 33 Лудогорець 0 3 4 3-10 3 34 Карабах 1 0 6 6-17 3 35 Ніцца 0 2 5 6-15 2 36 Динамо Київ 0 1 6 4-18 1

Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.

Восьмий тур Ліги Європи пройде у наступний четвер, 30 січня. Всі 18 матчів почнуться в один час (22:00 за Києвом). Динамо гратиме проти латвійського РФШ. Центральними зустрічами дня обіцяють стати матчі Рома – Айнтрахт та Аякс – Галатасарай.

Розклад 8 туру Ліги Європи 2024-2025: