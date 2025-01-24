В Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі 7 туру основної стадії. Серед учасників цього раунду було і київське Динамо, яке грало на виїзді проти Галатасарая, повідомляє 24 Канал.
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Кияни достроково завершили боротьбу за вихід у плей-оф, проте нарешті змогли здобути перший бал в турнірну таблицю (3:3). Головною метою "біло-синіх" в останньому турі стане підйом з останнього місця.
Головною сенсацією четверга став програш Аякса від РФШ, а також Роми від АЗ Алкмаар. Артем Довбик відіграв лише тайм, але пропустив під завісу матчу та впав на 21 місце.
"Вовки" ризикують не вийти у плей-оф, адже перед боєм проти непростого Айнтрахта випереджають зону вильоту лише на одне очко. А ось Олімпіакос Романа Яремчука вже гарантував собі прохід далі.
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Грецький клуб зумів здолати на виїзді Порту та піднятися на 12-ту сходинку. Сам українець вийшов на заміну та навіть забив у компенсований час, проте перед цим заліз в офсайд, через що м'яч скасували.
Ще один українець Олексій Кащук вийшов у старті Карабаха на матч проти Стяуа, але не зміг допомогти своїй команді взяти бодай бал. Азербайджанці достроково залишають ЛЄ.
За тур до фінішу 12 команд гарантували собі прохід у плей-оф, серед яких Манчестер Юнайтед, Ліон, Тоттенхем та екссуперник Динамо Галатасарай. У свою чергу Лаціо впевнено лідирує в таблиці та вже забезпечив собі прямий вихід в 1/8 фіналу.
Всі результати 7 туру Ліги Європи 2024-2025:
- Галатасарай – Динамо 3:3
- Бешикташ – Атлетік 4:1
- Хоффенхайм – Тоттенхем 2:3
- АЗ Алкмаар – Рома 1:0
- Фенербахче – Ліон 0:0
- Порту – Олімпіакос 0:1
- Мальме – Твенте 2:3
- Вікторія – Андерлехт 2:0
- Карабах – Стяуа 2:3
- Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів 3:1
- Лаціо – Реал Сосьєдад 3:1
- Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1
- Айнтрахт – Ференцварош 2:0
- Ельфсборг – Ніцца 1:0
- РФШ – Аякс 1:0
- Уніон Сен-Жиллуаз – Брага 2:1
- ПАОК – Славія 2:0
- Лудогорець – Мідтьюлланд 0:2
Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Лаціо
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2
|Айнтрахт
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3
|Атлетік
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4
|Манчестер Юн.
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5
|Ліон
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|Тоттенхем
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7
|Андерлехт
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8
|Стяуа
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9
|Галатасарай
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10
|Буде-Глімт
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Вікторія
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12
|Олімпіакос
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13
|Рейнджерс
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15
|Юніон Сен-Жиллуаз
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16
|Аякс
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17
|ПАОК
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18
|Реал Сосьєдад
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19
|Мідтьюлланд
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20
|Ельфсборг
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21
|Рома
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22
|Ференцварош
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23
|Фенербахче
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24
|Бешикташ
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25
|Порту
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26
|Твенте
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27
|Брага
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28
|Хоффенхайм
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29
|Маккабі Т.-А.
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30
|РФШ
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31
|Славія
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32
|Мальме
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33
|Лудогорець
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34
|Карабах
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35
|Ніцца
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36
|Динамо Київ
|0
|1
|6
|4-18
|1
Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.
Восьмий тур Ліги Європи пройде у наступний четвер, 30 січня. Всі 18 матчів почнуться в один час (22:00 за Києвом). Динамо гратиме проти латвійського РФШ. Центральними зустрічами дня обіцяють стати матчі Рома – Айнтрахт та Аякс – Галатасарай.
Розклад 8 туру Ліги Європи 2024-2025:
- Динамо – РФШ
- Рома – Айнтрахт
- Аякс – Галатасарай
- Брага – Лаціо
- Атлетік – Вікторія
- Стяуа – Манчестер Юнайтед
- Андерлехт – Хоффенхайм
- Реал Сосьєдад – ПАОК
- Тоттенхем – Ельфсборг
- Ліон – Лудогорець
- Твенте – Бешикташ
- Маккабі Тель-Авів – Порту
- Ніцца – Буде-Глімт
- Мідтьюлланд – Фенербахче
- Ференцварош – АЗ Алкмаар
- Олімпіакос – Карабах
- Рейнджерс – Юніон Сен-Жиллуаз
- Славія – Мальме