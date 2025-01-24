В Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі 7 туру основної стадії. Серед учасників цього раунду було і київське Динамо, яке грало на виїзді проти Галатасарая, повідомляє 24 Канал.

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Різні матчі українців

Кияни достроково завершили боротьбу за вихід у плей-оф, проте нарешті змогли здобути перший бал в турнірну таблицю (3:3). Головною метою "біло-синіх" в останньому турі стане підйом з останнього місця.

Головною сенсацією четверга став програш Аякса від РФШ, а також Роми від АЗ Алкмаар. Артем Довбик відіграв лише тайм, але пропустив під завісу матчу та впав на 21 місце.

"Вовки" ризикують не вийти у плей-оф, адже перед боєм проти непростого Айнтрахта випереджають зону вильоту лише на одне очко. А ось Олімпіакос Романа Яремчука вже гарантував собі прохід далі.

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Грецький клуб зумів здолати на виїзді Порту та піднятися на 12-ту сходинку. Сам українець вийшов на заміну та навіть забив у компенсований час, проте перед цим заліз в офсайд, через що м'яч скасували.

Ще один українець Олексій Кащук вийшов у старті Карабаха на матч проти Стяуа, але не зміг допомогти своїй команді взяти бодай бал. Азербайджанці достроково залишають ЛЄ.

За тур до фінішу 12 команд гарантували собі прохід у плей-оф, серед яких Манчестер Юнайтед, Ліон, Тоттенхем та екссуперник Динамо Галатасарай. У свою чергу Лаціо впевнено лідирує в таблиці та вже забезпечив собі прямий вихід в 1/8 фіналу.

Всі результати 7 туру Ліги Європи 2024-2025:

  • Галатасарай – Динамо 3:3
  • Бешикташ – Атлетік 4:1
  • Хоффенхайм – Тоттенхем 2:3
  • АЗ Алкмаар – Рома 1:0
  • Фенербахче – Ліон 0:0
  • Порту – Олімпіакос 0:1
  • Мальме – Твенте 2:3
  • Вікторія – Андерлехт 2:0
  • Карабах – Стяуа 2:3
  • Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів 3:1
  • Лаціо – Реал Сосьєдад 3:1
  • Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1
  • Айнтрахт – Ференцварош 2:0
  • Ельфсборг – Ніцца 1:0
  • РФШ – Аякс 1:0
  • Уніон Сен-Жиллуаз – Брага 2:1
  • ПАОК – Славія 2:0
  • Лудогорець – Мідтьюлланд 0:2

Турнірна таблиця Ліги Європи 2024-2025:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Лаціо 6 1 0 17-4 19
2 Айнтрахт 5 1 1 14-8 16
3 Атлетік 5 1 1 12-6 16
4 Манчестер Юн. 4 3 0 14-9 15
5 Ліон 4 2 1 15-7 14
6 Тоттенхем 4 2 1 14-9 14
7 Андерлехт 4 2 1 11-8 14
8 Стяуа 4 2 1 10-7 14
9 Галатасарай 3 4 0 18-14 13
10 Буде-Глімт 4 1 2 13-10 13
11 Вікторія 3 3 1 12-9 12
12 Олімпіакос 3 3 1 6-3 12
13 Рейнджерс 3 2 2 14-9 11
14 АЗ Алкмаар 3 2 2 10-9 11
15 Юніон Сен-Жиллуаз 3 2 2 7-6 11
16 Аякс 3 1 3 14-7 10
17 ПАОК 3 1 3 12-8 10
18 Реал Сосьєдад 3 1 3 11-9 10
19 Мідтьюлланд 3 1 3 7-7 10
20 Ельфсборг 3 1 3 9-11 10
21 Рома 2 3 2 8-6 9
22 Ференцварош 3 0 4 11-12 9
23 Фенербахче 2 3 2 7-9 9
24 Бешикташ 3 0 4 10-14 9
25 Порту 2 2 3 12-11 8
26 Твенте 1 4 2 7-9 7
27 Брага 2 1 4 8-12 7
28 Хоффенхайм 1 3 3 7-11 6
29 Маккабі Т.-А. 2 0 5 8-16 6
30 РФШ 1 2 4 6-12 5
31 Славія 1 1 5 5-9 4
32 Мальме 1 1 5 8-15 4
33 Лудогорець 0 3 4 3-10 3
34 Карабах 1 0 6 6-17 3
35 Ніцца 0 2 5 6-15 2
36 Динамо Київ 0 1 6 4-18 1

Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.

Восьмий тур Ліги Європи пройде у наступний четвер, 30 січня. Всі 18 матчів почнуться в один час (22:00 за Києвом). Динамо гратиме проти латвійського РФШ. Центральними зустрічами дня обіцяють стати матчі Рома – Айнтрахт та Аякс – Галатасарай.

Розклад 8 туру Ліги Європи 2024-2025:

  • Динамо – РФШ
  • Рома – Айнтрахт
  • Аякс – Галатасарай
  • Брага – Лаціо
  • Атлетік – Вікторія
  • Стяуа – Манчестер Юнайтед
  • Андерлехт – Хоффенхайм
  • Реал Сосьєдад – ПАОК
  • Тоттенхем – Ельфсборг
  • Ліон – Лудогорець
  • Твенте – Бешикташ
  • Маккабі Тель-Авів – Порту
  • Ніцца – Буде-Глімт
  • Мідтьюлланд – Фенербахче
  • Ференцварош – АЗ Алкмаар
  • Олімпіакос – Карабах
  • Рейнджерс – Юніон Сен-Жиллуаз
  • Славія – Мальме