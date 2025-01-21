Київське Динамо відіграло матч 7 туру Ліги Європи 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського вирвали нічию на полі Галатасарая (3:3), повідомляє 24 Канал.
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Рекорд Ярмоленка
Героєм зустрічі став легенда киян Андрій Ярмоленко. На початку другого тайму турки вели з рахунком 3:1, але вихід вінгера перевернув гру. Андрій оформив дубль та подарував Динамо нічию.
Крім цього, Ярмоленко побив бомбардирський рекорд "біло-синіх" у Лізі Європи/Кубку УЄФА. До цього матчу найкращим голеадором киян був Олег Гусєв, на рахунку якого 13 м'ячів у другому за рангом турнірі.
Топ-бомбардири Динамо в Лізі Європи/Кубку УЄФА:
- Андрій Ярмоленко – 14
- Олег Гусєв – 13
- Віктор Циганков – 9
- Віталій Буяльський – 8
- Жуніор Мораес – 7
- Артем Мілевський – 7
Втім дубль проти Галатасарая дозволив Ярмоленку довести свій показник до 14-ти голів. Топ-трійку замикає Віктор Циганков, у якого дев'ять точних ударів у турнірі за киян.
Крім того, Ярмоленко вийшов на друге місце у рейтингу бомбардирів ЛЄ/КУЄФА серед українських клубів. Більше за команди з УПЛ в цьому турнірі забивав лише Жуніор Мораес (16). Український бразилець відзначався у складі трьох різних команд – Динамо та донецьких Металурга і Шахтаря.
Рейтинг бомбардирів українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|УКРАЇНСЬКІ КЛУБИ
|ГОЛИ
|1
|Жуніор Мораес
|Металург Д, Динамо, Шахтар
|16
|2
|Андрій Ярмоленко
|Динамо
|14
|3
|Тайсон
|Металіст, Шахтар
|14
|4
|Олег Гусєв
|Динамо
|13
|5
|Луїс Адріано
|Шахтар
|11
|6
|Клейтон Шав'єр
|Металіст
|11
|7
|Євген Селезньов
|Шахтар, Дніпро, Колос
|11
|8
|Джонатан Крістальдо
|Металіст
|10
|9
|Нікола Калініч
|Дніпро
|9
|10
|Віктор Циганков
|Динамо
|9
|11
|Едмар
|Металіст, Дніпро
|9
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Зазначимо, що нічия з Галатасараєм принесла Динамо перше очко в Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського достроково втратила шанси на прохід у плей-оф. Свій останній матч в турнірі "біло-сині" проведуть 30 січня проти латвійського РФШ.