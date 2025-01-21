Киевское Динамо сыграло матч 7 тура Лиги Европы 2024-2025. Подопечные Александра Шовковского вырвали ничью на поле Галатасарая (3:3), сообщает 24 Канал.

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Рекорд Ярмоленко

Героем встречи стал легенда киевлян Андрей Ярмоленко. В начале второго тайма турки вели со счетом 3:1, но выход вингера перевернул игру. Андрей оформил дубль и подарил Динамо ничью.

Кроме этого, Ярмоленко побил бомбардирский рекорд "бело-синих" в Лиге Европы/Кубке УЕФА. До этого матча лучшим голеадором киевлян был Олег Гусев, на счету которого 13 мячей во втором по рангу турнире.

Топ-бомбардиры Динамо в Лиге Европы/Кубке УЕФА:

Андрей Ярмоленко – 14 Олег Гусев – 13 Виктор Цыганков – 9 Виталий Буяльский – 8 Жуниор Мораес – 7 Артем Милевский – 7

Впрочем, дубль против Галатасарая позволил Ярмоленко довести свой показатель до 14-ти голов. Топ-тройку замыкает Виктор Цыганков, у которого девять точных ударов в турнире за киевлян.

Кроме того, Ярмоленко вышел на второе место в рейтинге бомбардиров ЛЕ/КУЕФА среди украинских клубов. Больше за команды из УПЛ в этом турнире забивал только Жуниор Мораес (16). Украинский бразилец блистал в составе трех разных команд – Динамо и донецких Металлурга и Шахтера.

Рейтинг бомбардиров украинских клубов в Лиге Европы / Кубке УЕФА:

МЕСТО ИГРОК УКРАИНСКИЕ КЛУБЫ ГОЛЫ 1 Жуниор Мораес Металлург Д, Динамо, Шахтер 16 2 Андрей Ярмоленко Динамо 14 3 Тайсон Металлист, Шахтер 14 4 Олег Гусев Динамо 13 5 Луис Адриано Шахтер 11 6 Клейтон Шавьер Металлист 11 7 Евгений Селезнев Шахтер, Днепр, Колос 11 8 Джонатан Кристальдо Металлист 10 9 Никола Калинич Днепр 9 10 Виктор Цыганков Динамо 9 11 Эдмар Металлист, Днепр 9

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Отметим, что ничья с Галатасараем принесла Динамо первое очко в Лиге Европы 2024-2025. Команда Александра Шовковского досрочно потеряла шансы на проход в плей-офф. Свой последний матч в турнире "бело-синие" проведут 30 января против латвийского РФШ.