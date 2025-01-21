У матчі 7-го туру Ліги Європи динамівці поступалися турецькому гранду по ходу зустрічі. Однак наприкінці поєдинку Динамо здобуло вольову нічию з Галатасараєм (3:3), пише 24 Канал.

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Шовковський: Дали хороший бій

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський у післяматчевому інтерв'ю УЄФА поділився своїми враженнями від гри. Український фахівець відзначив шалену підтримку Галатасараю місцевими уболівальниками. Це сильно дошкуляло динамівцям на початку зустрічі.

"Хотів би ще раз подякувати Туреччині та Галатасараю за їхню гостинність. Ми знали, наскільки це сильна команда і наполегливо працювали. Ми пропустили два голи на початку, водночас нам самим не вистачало майстерності у завершенні.

Нам не вистачало матчів у таких місцях, як це. Уболівальники були неймовірними. Вони відомі по всьому світу. Ми трохи хвилювались стосовно цього на полі, але залишались холоднокровними після тих двох ранніх помилок та в підсумку дали хороший бій", – розповів Шовковський.

Тренер киян також залишився задоволеним замінами, особливо виходом досвідченого Ярмоленка.

Заміни також серйозно вплинули, зокрема вихід Ярмоленка в перерві. Я досяг того, що планував у грі всієї команди. За результатом видно, що це було правильне рішення. Я радий цьому,

– зауважив Шовковський.

Після семи зіграних турів Динамо залишилося на останньому місці турнірної таблиці Ліги Європи. В активі підопічних Шовковського одне очко.

У наступному поєдинку "біло-сині" зустрінуться з латвійським РФШ, який у 6 поєдинках набрав два бали. Їхнє очне протистояння відбудеться у четвер, 30 січня.