Напередодні відбулася передматчева пресконференція за участі Олександра Шовковського. На ній наставник киян розповів про серйозні кадрові проблеми команди перед грою, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

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Хто не допоможе Динамо

За словами українського тренера, в цьому поєдинку він не зможе розраховувати на п'ятьох ключових гравців. Серед них одразу троє є центральними півзахисниками:

"У нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні – ми не можемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів.

Але в нас команда, і ми готуємося до майбутньої гри. Щодо футболістів, то в поєдинку з РФШ ми не зможемо розраховувати на Попова, Буяльського, Шапаренка, Бражка та Дубінчака".

Довідка. Після семи турів Динамо та РФШ втратили шанси на потрапляння у плей-оф. Кияни з одним очком посідають останнє місце в турнірній таблиці, а латвійський клуб із п'ятьма заліковими балами розташовується на 30-й сходинці.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це буде перше очне офіційне протистояння між командами. До цього вони двічі зустрічалися в контрольних матчах – обидва виграло Динамо.