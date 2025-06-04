"Будет тяжело в первый год": легенда Динамо оценил перспективы Ротаня в Полесье

После добычи исторического "серебра" с Александрией Руслан Ротань решил принять новый для себя вызов. Он останется работать в УПЛ, но сменил клубную прописку.

Амбициозный тренер в конце мая подписал 3-летний контракт с Полесьем. Своим мнением относительно этого сотрудничества поделился бывший тренер и наставник Динамо Александр Хацкевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Что думает Хацкевич о Ротане в Полесье

Легенда "бело-синих" оценил перспективы Руслан Ротаня в житомирском клубе. Он считает, что в начале будет непростой этап для клуба, но, если руководство "волков" даст время тренерскому штабу, то будет иметь хорошие шансы на успех:

Буткевичу, наверняка, сразу хочется результата. Но Ротань такой тренер, что ему нужно время, чтобы подготовить команду. Работа Ротаня в Александрии была системной. Два года его многие критиковали, но он искал симбиоз в команде, сначала использовал молодых футболистов, а потом доверился опытным и добился результата.

По мнению Хацкевича, впереди Полесье ждет немало изменений. Но в конце концов, при благоприятных условиях, команда сможет бороться за медали УПЛ.

"В Полесье не только президент должен быть амбициозным, но и все в клубе. Понятно, что будет тяжело в первый год. Требования Ротаня будут отличаться от того, как строил работу Имад Ашур.

Любому тренеру нужно время, футболисты в Полесье неплохие, но нельзя сказать, что их уровень сегодня выше, чем в Александрии. Надеемся, что они, как можно быстрее, впитают идеи Ротаня и в следующем сезоне будут конкурировать за медали УПЛ", – сказал специалист.

К слову. В сезоне-2024/2025 Полесье финишировало на четвертом месте в УПЛ, благодаря чему пробилось в еврокубки. Свой путь в Лиге конференций "волки" начнут со второго раунда квалификации.

Напомним, что ранее появилась информация о зарплате Ротаня в Полесье. Она будет несколько выше, чем у его предшественника.