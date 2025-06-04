Амбітний тренер наприкінці травня підписав 3-річний контракт із Поліссям. Своєю думкою щодо цієї співпраці поділився колишній тренер і наставник Динамо Олександр Хацкевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

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Що думає Хацкевич про Ротаня в Поліссі

Легенда "біло-синіх" оцінив перспективи Руслан Ротаня в житомирському клубі. Він вважає, що на початку буде непростий етап для клубу, але, якщо керівництво "вовків" дасть час тренерському штабу, то матиме хороші шанси на успіх:

Буткевичу, напевно, відразу хочеться результату. Але Ротань такий тренер, що йому потрібен час, щоб підготувати команду. Робота Ротаня в Олександрії була системною. Два роки його багато хто критикував, але він шукав симбіоз у команді, спочатку використовував молодих футболістів, а потім довірився досвідченим і домігся результату.

На думку Хацкевича, попереду на Полісся чекає чимало змін. Але врешті-решт, за сприятливих умов, команда зможе боротися за медалі УПЛ.

"У Поліссі не тільки президент повинен бути амбітним, але і всі у клубі. Зрозуміло, що буде важко в перший рік. Вимоги Ротаня будуть відрізнятися від того, як будував роботу Імад Ашур.

Будь-якому тренеру потрібен час, футболісти в Полісся непогані, але не можна сказати, що їх рівень сьогодні вищий, ніж в Олександрії. Сподіваємося, що вони, якомога швидше, вберуть ідеї Ротаня і в наступному сезоні будуть конкурувати за медалі УПЛ", – сказав фахівець.

До слова. В сезоні-2024/2025 Полісся фінішувало на четвертому місці в УПЛ, завдяки чому пробилося до єврокубків. Свій шлях у Лізі конференцій "вовки" розпочнуть з другого раунду кваліфікації.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про зарплату Ротаня в Поліссі. Вона буде дещо вищою, ніж у його попередника.