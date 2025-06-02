Ротань замінив Імада Ашура на посту головного тренера команди. Стало відомо, яку заробітну плату отримуватиме екснаставник Олександрії у новому клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на ТаТоТаке.

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Скільки зароблятиме Ротань

За наявною інформацією, Руслан Ротань отримуватиме у Поліссі 500 тисяч євро на рік. Заробітна плата нового наставника Полісся значно більше, ніж у його попередника Імада Ашура.

Ашур на чолі "вовків" заробляв 360 тисяч євро на рік. Загалом за трирічний контракт Руслан Ротань має отримати 1,5 мільйона євро.

До слова. Руслан Ротань привів Олександрію до історичного "срібла" в УПЛ. "Містяни" посіли друге місце у сезоні 2024/2025.

Нагадаємо, що Полісся за підсумками сезону 2024/2025 посіло четверте місце у чемпіонаті України. Таким чином "вовки" у наступній кампанії також виступатимуть у Лізі конференцій.

Раніше Мирон Маркевич оцінив перспективи Руслана Ротаня, як головного тренера Полісся.