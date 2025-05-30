Він очолив житомирське Полісся. Сторони підписали довгостроковий контракт, який розрахований до літа 2028 року.

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Маркевич вважає, що Поліссю потрібна перебудова

Думками щодо цієї події поділився колишній тренер збірної України Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол. Він оцінив перспективи свого експідопічного у Дніпрі на чолі "вовків".

Що чекатиме на Ротаня в Поліссі? Важко сказати. У Поліссі треба міняти багато футболістів. Якщо керівництво житомирського клубу піде Ротаню назустріч і дасть йому взяти тих гравців, яких він хоче, то буде добре. Але з наявною командою Ротаню буде важко,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що Полісся в сезоні-2024/2025 фінішувало на четвертому місці в УПЛ. Це дозволило "вовкам" у наступній кампанії зіграти в Лізі конференцій, де вони розпочнуть свій шлях з другого раунду кваліфікації.

До слова. Свого першого суперника у єврокубку житомирський клуб дізнається 18 червня. Самі ж матчі відбудуться 24 та 31 липня.

Нагадаємо, що раніше Руслан Ротань оголосив свій тренерський штаб. До нього ввійшли сім спеціалістів.