Руслан Петрович привів Олександрію до срібних нагород сезону-2024/2025 української Прем'єр-ліги та перейшов до розташування суперника. Полісся уклало контракт із Ротанем на три роки.

До теми Ротань оголосив тренерський штаб і дав перший коментар у ролі наставника Полісся

Як реагують фанати на призначення Ротаня

Разом із 43-річним наставником у житомирський клуб перебрались його помічники, включно із Олексієм Антоновим, якому ЗМІ приписували наставництво в Олександрії.

24 Канал на основі клубних соцмереж Полісся зібрав підбірку найцікавіших реакцій уболівальників житомирського клубу на призначення нового головного тренера.

Нагадаємо, що на цій посаді у сезоні-2024/2025 працював Імад Ашур, співпрацю із яким було перервано за два тури до закінчення чемпіонату. Тоді фани зграї "вовків" видихнули із облегшенням. Цьому свідчив і банер на матчі Полісся після звільнення Ашура.

Більшість уболівальників лаконічно привітали нового головного тренера із призначенням. Також фани Полісся вірять, що Ротань зможе вивести їх улюблену команду на новий вищий рівень.

"Чудові новини. Успіхів!"

"Вітання. Розвитку, успіхів і перемог!"

"Вітаємо! Бажаю якнайбільше перемог, а також вивести клуб на рівень амбіцій. Нарешті є нормальний тренер, залишилася лише грамотна селекція"

"Удачі. Сподіваюсь, він підійме наш клуб на новий рівень"

"Це не ТОП. Це – ТОПІЩЕ"

"Буде казка, як у Дніпрі?"

"Легенда прийшла у легендарний клуб. Удачі, Руслане"

"Чисто з футбольної точки зору.. Знаючи який карт-бланш президент Полісся дає головному тренеру, то це може бути успішний проєкт"

"Чекаємо на "Ротань-стайл", бо настраждались. Успіхів у зграї"

Уболівальники житомирського клубу наголосили на об'єднанні "дніпровської банди". Адже Ротань ще бувши футболістом був лідером Дніпра, а президент Полісся Геннадій Буткевич родом із однойменного міста.

У коментарях фанати вже навіть роблять прогнози на місце Полісся у новому сезоні УПЛ-2025/2026. Один із уболівальників спрогнозував "вовкам" срібні медалі першості. Натомість на першу позицію поставив донецький Шахтар, а на бронзову сходинку київське Динамо.

Попереду у нової команди Руслана Петровича виступ у Лізі конференцій. Уболівальники вже чекають та вірять, що їх команда зможе продемонструвати гідну гру та результат у новому єврокубковому сезоні.

Гарне підписання і підсилення команди! Вітаємо в зграї! Дуже вчасно, щоб підготувати команду до сезону і єврокубків,

– написав в інстаграмі один із фанів Полісся.

Зверніть увагу! Полісся виграло боротьбу за четверту сходинку таблиці УПЛ, набравши 48 балів у 30-ти турах.

Уболівальники зграї "вовків" впевнені, що від такого призначення виграє увесь український футбол.

Анонс дуже цікавий! Побачимо що вийде з того! Як мінімум український футбол виграє,

– йдеться у коментарях в інстаграмі.

Відзначимо, що Полісся стало для Руслана Ротаня лише другим клубом у тренерській кар'єрі. До цього працював на рівні національних команд.

Що відомо про тренерську кар'єру Руслана Ротаня