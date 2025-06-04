Називалася низка європейських грандів, де українець може продовжити кар'єру. Він врешті-решт визначився, де сам хоче виступати, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Athletic.

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Яке рішення прийняв Лунін

Воротар збірної України вирішив не залишати мадридський Реал. Андрій Лунін повідомив керівництву "вершкових" про свій намір не змінювати клубну прописку.

При цьому оточення голкіпера вважає, що він заслуговує на більше визнання і має відігравати важливішу роль у команді. Тому очікують на збільшення ігрової практики для українця, але й інші варіанти теж розглядають.

Зазначається, що влітку 2024 року після надуспішного сезону, де Андрій Лунін грав в основі через травму Тібо Куртуа, він був готовий розглянути інші варіанти продовження кар'єри. Проте тоді не отримав привабливої пропозиції та підписав довготривалий контракт із мадридцями.

До слова. В сезоні-2024/2025 українець зіграв 14 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 19 голів і шість разів залишав свої ворота "сухими". Його чинна угода розрахована з Реалом до літа 2030 року.

Нагадаємо, що після нинішньої кампанії "вершкових" залишить легендарний Лука Модрич. Вже найближчим часом він має підписати контракт з іншим грандом європейського футболу.