Легенда "Королівського клубу" визначився зі своїм майбутнім. 39-річний хавбек продовжить кар'єру в Італії, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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Куди перейде Модрич

За наявною інформацією, Лука Модрич може перейти в італійський Мілан. "Росонері" вже запропонували контракт хорватському півзахиснику до 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Якщо перехід відбудеться Модрич отримуватиме в італійському клубі 3,5 мільйони євро на рік. Також передбачаються бонуси залежно від результатів.

Повідомляють, що Лука Модрич дав попередню згоду на перехід у Мілан. Хоча поки що не було офіційного підтвердження.

До слова. У сезоні 2024/2025 Лука Модрич зіграв у 56 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час хорватський півзахисник забив чотири голи та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що Лука Модрич грав за Реал з 2012 року. Хорват найтитулованіший гравець в історії "Королівського клубу" – 28 трофеїв, а також 1 "Золотий м'яч".

Раніше повідомляли, що Лука Модрич може переїхати в США, де гратиме за одну з команд місцевої МЛС.