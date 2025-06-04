Легенда "Королевского клуба" определился со своим будущим. 39-летний хавбек продолжит карьеру в Италии, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Куда перейдет Модрич

По имеющейся информации, Лука Модрич может перейти в итальянский Милан. "Росонери" уже предложили контракт хорватскому полузащитнику до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Если переход состоится Модрич будет получать в итальянском клубе 3,5 миллиона евро в год. Также предусматриваются бонусы в зависимости от результатов.

Сообщают, что Лука Модрич дал предварительное согласие на переход в Милан. Хотя пока не было официального подтверждения.

К слову. В сезоне 2024/2025 Лука Модрич сыграл в 56 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время хорватский полузащитник забил четыре гола и отдал 9 ассистов.

Напомним, что Лука Модрич играл за Реал с 2012 года. Хорват самый титулованный игрок в истории "Королевского клуба" – 28 трофеев, а также 1 "Золотой мяч".

Ранее сообщали, что Лука Модрич может переехать в США, где будет играть за одну из команд местной МЛС.