Украинский боксер продолжает серию удачных выступлений, выиграв золотой трофей на турнире Belgrade Winner Tournament в Сербии. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о победе Хижняка?
В финальном поединке Хижняк встретился с турецким боксером Мертом Айбугой и победил по судейскому решению после трех раундов. Украинец выступал в категории до 80 килограммов.
Этот турнир стал для украинца первым выступлением на любительском ринге после Олимпиады-2024 в Париже, где он завоевал "золото", победив в финале казахстанца Нурбека Оралбая.
Ранее Хижняк успешно начал профессиональную карьеру: 21 марта, во время вечера бокса на шоу Александра Усика, он нокаутировал колумбийца Вильмера Барона уже в первом раунде.
Как Хижняк выступил на турнире в Сербии?
На 63-м международном турнире Belgrade Winner Tournament, который проходил в Сербии с 14 по 17 мая, Хижняк в первом бою уверенно победил турецкого боксера Эмре Парлака. Украинец применил свой фирменный агрессивный прессинг, и уже в третьем раунде рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут в пользу Хижняка.
Кто такой Александр Хижняк?
Олимпийский чемпион 2024 года в Париже, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, а также чемпион мира и Европы. Известный под прозвищем "Полтавский танк".
На чемпионате мира получил "золото" в Гамбурге в 2017 году, а на чемпионате Европы "золото" в Харькове того же года.
Двукратный победитель турниров (Минск-2019, Краков-2023) и бронзовый призер в Баку-2015.