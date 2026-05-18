Первое золото после Парижа: Хижняк торжествовал на турнире в Сербии

Александр Хижняк, олимпийский чемпион, снова вышел на любительский ринг. Он завоевал свое первое золото после Парижских Игр-2024.

Украинский боксер продолжает серию удачных выступлений, выиграв золотой трофей на турнире Belgrade Winner Tournament в Сербии. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о победе Хижняка?

В финальном поединке Хижняк встретился с турецким боксером Мертом Айбугой и победил по судейскому решению после трех раундов. Украинец выступал в категории до 80 килограммов.

Этот турнир стал для украинца первым выступлением на любительском ринге после Олимпиады-2024 в Париже, где он завоевал "золото", победив в финале казахстанца Нурбека Оралбая.

Ранее Хижняк успешно начал профессиональную карьеру: 21 марта, во время вечера бокса на шоу Александра Усика, он нокаутировал колумбийца Вильмера Барона уже в первом раунде.

Как Хижняк выступил на турнире в Сербии?

На 63-м международном турнире Belgrade Winner Tournament, который проходил в Сербии с 14 по 17 мая, Хижняк в первом бою уверенно победил турецкого боксера Эмре Парлака. Украинец применил свой фирменный агрессивный прессинг, и уже в третьем раунде рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут в пользу Хижняка.

