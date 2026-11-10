Неожиданно скончался украинский боксер Александр Исматов

Украинский бокс понес невосполнимую утрату – ушел из жизни Александр Исматов. Бывший призер чемпионата мира среди юниоров также защищал Родину в рядах Вооруженных сил.

Печальную новость сообщила Федерация бокса Украины на своем телеграм-канале. Причины и обстоятельства смерти спортсмена пока не разглашаются.

Что известно о боксере

Александру Исматову было 40 лет. Он родом из Харькова. В юном возрасте стал призером чемпионата мира среди кадетов в Баку (весовая категория до 45 килограммов). Впоследствии выступал за харьковский клуб "Локомотив", получил звание мастера спорта Украины.

Главные достижения боксера за время карьеры – две награды на чемпионате мира среди юниоров.

Исматов встал на защиту Украины

Впоследствии боксер посвятил себя защите Украины, вступив в ряды Вооруженных сил. Он совместил спортивное прошлое с военной службой, став на защиту родной страны.

Смерть Александра стала тяжелой утратой для боксерского сообщества и всех, кто знал его лично. В памяти близких и спортивной общественности он останется не только талантливым боксером, но и защитником Украины,

– добавили в Федерации бокса.

Напомним, недавно стало известно о смерти 30-летнего бывшего игрока сборной Украины по ампфутболу и военнослужащего Ярослава Полежаева.