Раптово помер український боксер Олександр Ісматов

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Сумну звістку повідомила Федерація боксу України у своєму телеграм-каналі. Причини та обставини смерті спортсмена наразі не розголошуються.

Що відомо про боксера

Олександру Ісматову було 40 років. Він родом з Харкова. У юному віці став призером чемпіонату світу серед кадетів у Баку (вагова категорія до 45 кілограмів). Згодом виступав за харківський клуб Локомотив, отримав звання майстра спорту України.

Головні здобутки боксера під час кар'єри – дві нагороди на чемпіонаті світу серед юніорів.

Ісматов став на захист України

Згодом боксер присвятив себе захисту України, долучившись до лав Збройних сил. Він поєднав спортивне минуле з військовою службою, ставши на оборону рідної країни.

Смерть Олександра стала важкою втратою для боксерської спільноти та всіх, хто знав його особисто. У пам'яті близьких і спортивного середовища він залишиться не лише талановитим боксером, а й захисником України– додали у федерації боксу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть 30-річного ексгравця збірної України з ампфутболу та військовослужбовця Ярослава Полєжаєва.