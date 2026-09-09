Соратник Маркевича предал Украину: известный тренер устроился на работу в России

Известный украинский тренер Александр Иванов после начала полномасштабной войны переехал в Россию. Бывший соратник Мирона Маркевича сейчас работает в системе питерского Зенита.

Украинский специалист имеет немалый опыт работы в отечественном футболе и в свое время самостоятельно руководил Днепром в матче еврокубков. Теперь же его тренерская деятельность связана со страной-агрессором, сообщает телеграм-канал "Днепрянин".

Почему известен Александр Иванов

Александр Иванов много лет входил в тренерский штаб Мирона Маркевича. Вместе они работали в харьковском Металлисте, а впоследствии – в Днепре, где специалист исполнял обязанности помощника главного тренера.

В марте 2015 года Иванов получил возможность самостоятельно возглавить Днепр в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Аякса. Мирон Маркевич не смог присутствовать на игре из-за проблем со здоровьем.

После работы в Днепре тренер продолжил карьеру в Украине. Иванов работал в тренерских штабах Руха, Агробизнеса, Черноморца и Мариуполя. Кроме того, в 2017–2018 годах он был главным тренером Металлиста 1925.

Впрочем, после начала полномасштабного вторжения России специалист покинул Украину и продолжил профессиональную деятельность именно на территории страны-агрессора.

Сейчас работает в системе Зенита

С июля 2023 года Иванов работает в системе СШОР Зенит в Санкт-Петербурге. Сначала украинский тренер занимался юношескими командами, однако впоследствии получил повышение и стал главным тренером.

По информации Transfermarkt, Иванов имеет двойное гражданство – украинское и российское.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны украинские спортсмены и тренеры неоднократно попадали в поле внимания из-за продолжения работы в России. Среди самых известных – помощник тренера Зенита Анатолий Тимощук, биатлонистка Юлия Журавок и прыгунья в воду София Лыскун.