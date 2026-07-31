После 2022 года многие украинские спортсмены открыто поддержали свою страну или прекратили любые контакты с Россией. В то же время были и те, кто выбрал иной путь, сменив гражданство, продолжив карьеру или переехав в страну-агрессора, сообщает 24 Канал.

Кто из спортсменов связал свою жизнь с Россией

Одной из самых громких историй последнего времени стала история бывшей украинской биатлонистки Юлии Журавок. Двукратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы завершила спортивную карьеру, после чего неожиданно переехала в Россию. Впоследствии стало известно, что она работает тренером в спортивном клубе Московской области, основателем которого является военнослужащий российской армии Евгений Лысак, неоднократно участвовавший в военных парадах на Красной площади.



Юлия Журавок / Фото ФБУ

На страницах Журавок в соцсетях появились посты на русском языке, а также ссылки на российские спортивные клубы, где ее официально представили в качестве нового тренера. Таким образом, бывшая представительница сборной Украины не только переехала в Россию, но и начала работать в структуре, связанной с российскими военными.

Еще один резонансный случай – прыгунья в воду София Лыскун. Чемпионка Европы и призер чемпионата мира получила российское гражданство, объяснив свое решение якобы проблемами с подготовкой в Украине и дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. Она также заявляла, что обращалась за помощью к психотерапевту и психиатру.



София Лыскун/ Фото Getty Images

Лыскун родилась в Луганске, однако после 2014 года тренировалась в Киеве и представляла Украину на международных турнирах. За время карьеры она завоевала медали чемпионатов мира, Европы и Юношеских Олимпийских игр, однако в итоге решила сменить спортивное гражданство.

Не менее показательна история биатлонистки Екатерины Бех. Родившаяся в России спортсменка в 2018 году получила украинское гражданство и быстро стала одной из самых перспективных представительниц сборной Украины. Она дважды выигрывала юниорский чемпионат мира, становилась чемпионкой Европы среди юниоров и дебютировала на Кубке мира.



Екатерина Бех / Фото из фейсбука биатлонистки

После начала полномасштабного вторжения Бех покинула Украину, вернулась в Россию и восстановила российское гражданство. Впоследствии ее исключили из состава национальной сборной Украины. С начала войны спортсменка ни разу публично не осудила российскую агрессию.

Тимощук и Иванисеня: футбольные карьеры в стране-агрессоре

Самым известным примером среди украинских футболистов остается Анатолий Тимощук. Бывший капитан сборной Украины выступал за "Волынь", "Шахтер", "Баварию", "Кайрат" и российский "Зенит". Именно в составе петербургского клуба он выиграл Кубок УЕФА, а впоследствии с "Баварией" стал победителем Лиги чемпионов.



Анатолий Тимощук / Фото ФК "Зенит"

После завершения игровой карьеры Тимощук вернулся в "Зенит", где до сих пор работает помощником главного тренера. За время полномасштабной войны он не осудил российскую агрессию против Украины. В 2025 году Киевская городская прокуратура сообщила ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. По данным следствия, средства от продажи его футболки на благотворительном аукционе были направлены на поддержку российских подразделений, воюющих против Украины.

Еще одним футболистом, окончательно связавшим свое будущее с Россией, стал Дмитрий Иванисеня. Полузащитник в свое время выступал за "Мариуполь", грузинское "Динамо" (Тбилиси) и луганскую "Зорю", а в 2019 году даже дебютировал за национальную сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии.



Дмитрий Иванисеня / Фото "Крыльев Советов"

Летом 2021 года Иванисеня перешел в российский клуб "Крылья Советов", а после начала полномасштабной войны продолжил выступать в чемпионате страны-агрессора. Впоследствии он получил российский паспорт, окончательно закрепив свое решение связать карьеру с Россией, несмотря на войну, которую она ведет против Украины.