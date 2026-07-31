Після 2022 року чимало українських атлетів відкрито підтримали свою державу або припинили будь-які контакти з Росією. Водночас були й ті, хто обрав інший шлях, змінивши громадянство, продовживши кар'єру чи переїхавши до країни-агресорки, передає 24 Канал.

Хто зі спортсменів пов'язав своє життя з Росією

Однією з найгучніших історій останнього часу стала колишня українська біатлоністка Юлія Журавок. Дворазова чемпіонка світу серед юніорів і чемпіонка Європи завершила спортивну кар'єру, після чого несподівано переїхала до Росії. Згодом стало відомо, що вона працює тренеркою у спортивному клубі Московської області, засновником якого є військовослужбовець російської армії Євген Лисак, який неодноразово брав участь у військових парадах на Красній площі.



Юлія Журавок/ Фото ФБУ

На сторінках Журавок у соцмережах з'явилися дописи російською мовою, а також посилання на російські спортивні клуби, де її офіційно представили новою тренеркою. Таким чином колишня представниця збірної України не лише переїхала до Росії, а й почала працювати у структурі, пов'язаній із російськими військовими.

Ще один резонансний випадок – стрибунка у воду Софія Лискун. Чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу отримала російське громадянство, пояснивши своє рішення нібито проблемами з підготовкою в Україні та дискримінацією через спілкування з російськомовними спортсменами і тренерами. Вона також заявляла, що зверталася по допомогу до психотерапевта та психіатра.



Софія Лискун/ Фото Getty Images

Лискун є уродженкою Луганська, однак після 2014 року тренувалася у Києві та представляла Україну на міжнародних турнірах. За час кар'єри вона виграла медалі чемпіонатів світу, Європи та Юнацьких Олімпійських ігор, однак зрештою вирішила змінити спортивне громадянство.

Не менш показовою є історія біатлоністки Катерини Бех. Народжена в Росії спортсменка у 2018 році отримала українське громадянство та швидко стала однією з найперспективніших представниць збірної України. Вона двічі вигравала юніорський чемпіонат світу, ставала чемпіонкою Європи серед юніорів та дебютувала на Кубку світу.



Катерина Бех/ Фото з фейсбуку біатлоністки

Після початку повномасштабного вторгнення Бех залишила Україну, повернулася до Росії та відновила російське громадянство. Згодом її виключили зі складу національної збірної України. Від початку війни спортсменка жодного разу публічно не засудила російську агресію.

Тимощук та Іванісеня: футбольні кар'єри у країні-агресорці

Найвідомішим прикладом серед українських футболістів залишається Анатолій Тимощук. Колишній капітан збірної України виступав за Волинь, Шахтар, Баварію, Кайрат і російський Зеніт. Саме у складі петербурзького клубу він виграв Кубок УЄФА, а згодом із Баварією став переможцем Ліги чемпіонів.



Анатолій Тимощук/ Фото ФК Зеніт

Після завершення ігрової кар'єри Тимощук повернувся до Зеніту, де працює асистентом головного тренера й досі. За час повномасштабної війни він не засудив російську агресію проти України. У 2025 році Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру у пособництві державі-агресорці. За даними слідства, кошти від продажу його футболки на благодійному аукціоні були спрямовані на підтримку російських підрозділів, які воюють проти України.

Ще одним футболістом, який остаточно пов'язав своє майбутнє з Росією, став Дмитро Іванісеня. Півзахисник свого часу виступав за Маріуполь, грузинське Динамо Тбілісі та луганську Зорю, а у 2019 році навіть дебютував за національну збірну України у товариському матчі проти Естонії.



Дмитро Іванісеня/ Фото Крилья Совєтов

Улітку 2021 року Іванісеня перейшов до російських Крильєв Совєтов, а після початку повномасштабної війни продовжив виступати у чемпіонаті країни-агресорки. Згодом він отримав російський паспорт, остаточно закріпивши своє рішення пов'язати кар'єру з Росією попри війну, яку вона веде проти України.