У россиян сдали нервы из-за заявлений президента федерации шахмат Украины: дошло до жалобы в ФИДЕ

Российская сторона обратилась к ФИДЕ из-за высказываний президента федерации шахмат Украины, который призвал наносить удары по городам страны-агрессора. Скандал уже получил международную огласку.

Очередной конфликт вспыхнул после резких заявлений Александра Камышина, которые вызвали бурную реакцию в России. Тамошняя федерация шахмат на своем сайте пожаловалась на украинского представителя.

Что известно о жалобе России?

Россияне обратились в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с жалобой на Александра Камышина. Причиной стали его сообщения и высказывания о войне, в которых он призвал наносить удары по российским городам.

Например, в одном из постов у него иронично сравнивается богиня шахмат Каиса с ракетами "Нептун", которые используются для ударов по российской территории. ФШР твердо убеждена, что подобная прямая поддержка военных действий, приводящих к гибели российских граждан, а также упоминания об оружии, которое используется для этого и привлекает шахматные символы, нарушают подавляющее большинство положений Устава ФИДЕ и абсолютно несовместимы с должностью, занимаемой Камышиным,

– сообщили в федерации шахмат России.

Россияне заявили, что такие слова якобы нарушают этические нормы и должны получить реакцию со стороны международной организации. Там также призвали ФИДЕ рассмотреть вопрос возможных санкций.

Война давно расколола шахматный мир

После начала полномасштабного вторжения России шахматное сообщество неоднократно становилось ареной политических конфликтов. ФИДЕ отстранила российскую символику, а спортсмены страны-агрессора вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Кроме того, Украина регулярно добивается наказания российских спортивных структур за деятельность на временно оккупированных территориях. Недавно CAS обязал Федерацию шахмат России прекратить работу в захваченных регионах Украины, пригрозив серьезными санкциями за невыполнение решения, сообщает "Трибуна".

Отреагирует ли ФИДЕ?

Сейчас официальной позиции ФИДЕ по новой жалобе нет. В то же время подобные обращения уже неоднократно становились предметом громких дискуссий в международном шахматном сообществе.

Не исключено, что история получит продолжение в ближайшее время, ведь любые заявления, связанные с российско-украинской войной, остаются чрезвычайно чувствительной темой для мирового спорта.