10 июня футболисты Динамо встретились с болельщиками перед отъездом на летние сборы. Одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия стала реакция представителей клуба на вопрос о трансфере Караваева, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Маркевич вынес неутешительный приговор Динамо
Что ответили о переходе Караваева?
В программе мероприятия были фото- и автограф-сессии, конкурсы для болельщиков, а также презентация Кубка Украины, который динамовцы выиграли в сезоне-2025/26. На встречу с фанатами делегировали трех игроков киевского клуба – Александра Тымчика, Владислава Кабаева и Кирилла Осипенко.
Во время общения болельщики поинтересовались ситуацией вокруг перехода Александра Караваева, который уже официально стал игроком донецкого Шахтера.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
На вопросы относительно защитника ответил ведущий мероприятия. Его слова дали понять, что в клубе не собирались развивать эту тему перед болельщиками.
Я напомню, это к сборам не имеет отношения – он уже не в команде. Следите за трансферами. Вы же руку на пульсе держите – держите дальше,
– дерзко ответил ведущий.
На мероприятии Динамо проигнорировали вопрос о Караваеве: смотрите видео
Трансфер Караваева в Шахтер
Примечательно, что официальный сайт Динамо также пока не публиковал отдельного сообщения об уходе Караваева. Несмотря на значительный резонанс вокруг ситуации, киевский клуб не делал официальных заявлений о будущем футболиста.
Напомним, воспитанник Шахтера вернулся в свой родной клуб. 34-летний правый защитник присоединился к "горнякам" на правах свободного агента. Контракт с игроком будет действовать до 30 июня 2028 года.
На протяжении своей карьеры Караваев играл за Шахтер-3, Севастополь, Зарю, Фенербахче и Динамо. В киевском клубе футболист провел последние 7 лет.
Вместе с Динамо Караваев дважды становился чемпионом Украины (2021, 2025), трехкратным обладателем Кубка Украины (2020, 2021, 2026) и двукратным победителем Суперкубка Украины (2019, 2020).