В Динамо "отмахнулись" от вопроса о Караваеве: что произошло на встрече с фанатами

Переход Александра Караваева в Шахтер продолжает вызывать резонанс среди болельщиков. На фан-встрече Динамо в Киеве вопрос о защитнике фактически оставили без ответа.

10 июня футболисты Динамо встретились с болельщиками перед отъездом на летние сборы. Одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия стала реакция представителей клуба на вопрос о трансфере Караваева, сообщает 24 Канал.

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Что ответили о переходе Караваева?

В программе мероприятия были фото- и автограф-сессии, конкурсы для болельщиков, а также презентация Кубка Украины, который динамовцы выиграли в сезоне-2025/26. На встречу с фанатами делегировали трех игроков киевского клуба – Александра Тымчика, Владислава Кабаева и Кирилла Осипенко.

Во время общения болельщики поинтересовались ситуацией вокруг перехода Александра Караваева, который уже официально стал игроком донецкого Шахтера.

На вопросы относительно защитника ответил ведущий мероприятия. Его слова дали понять, что в клубе не собирались развивать эту тему перед болельщиками.

Я напомню, это к сборам не имеет отношения – он уже не в команде. Следите за трансферами. Вы же руку на пульсе держите – держите дальше,

– дерзко ответил ведущий.

На мероприятии Динамо проигнорировали вопрос о Караваеве: смотрите видео

Трансфер Караваева в Шахтер

Примечательно, что официальный сайт Динамо также пока не публиковал отдельного сообщения об уходе Караваева. Несмотря на значительный резонанс вокруг ситуации, киевский клуб не делал официальных заявлений о будущем футболиста.

Напомним, воспитанник Шахтера вернулся в свой родной клуб. 34-летний правый защитник присоединился к "горнякам" на правах свободного агента. Контракт с игроком будет действовать до 30 июня 2028 года.

На протяжении своей карьеры Караваев играл за Шахтер-3, Севастополь, Зарю, Фенербахче и Динамо. В киевском клубе футболист провел последние 7 лет.

Вместе с Динамо Караваев дважды становился чемпионом Украины (2021, 2025), трехкратным обладателем Кубка Украины (2020, 2021, 2026) и двукратным победителем Суперкубка Украины (2019, 2020).