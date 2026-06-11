Новичок донецкого Шахтера отметил, что уже работал с Мальдерой и высоко оценивает профессиональные способности итальянца. Слова Караваева привел сайт Tribuna.

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Что сказал Александр?

По словам Караваева, он недавно виделся с новым руководителем национальной команды. Было это во время финала Кубка Украины, который Александр получил в мае в статусе футболиста Динамо.

Только положительные впечатления. Помню, как он работал в сборной. Сейчас по интервью ребят и общения с ними вижу, что все подтверждается и становится еще лучше, потому что он приехал более опытным,

– отметил Александр.

Новый 20-й номер Шахтера также добавил, что верит в успех главного тренера во главе сборной Украины. Он объясняет свою уверенность тем, что длительное время Мальдера проработал вместе с Роберто Де Дзерби.

Мальдера поработал с очень сильным главным тренером. Плюс был в очень качественных командах и в хороших лигах. Хочется, чтобы у него все получилось в сборной. Уверен, что так обязательно и будет,

– добавил Караваев.

Отметим, что на счету 34-летнего Караваева 50 матчей в национальной команде. В прошлый раз он выступал за "сине-желтых" в прошлом году в ноябре.

Что ожидает Мальдеру в сборной Украины?

В сентябре для тренера и его игроков начнутся официальные матчи. Уже в сентябре стартует новый сезон Лиги наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.

Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года. В 2027-м сборная Украины примет участие в отборе на Евро-2028, который состоится на полях Великобритании и Ирландии.