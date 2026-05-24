Судьи засчитывали Усику проигранные раунды, –промоутер Красюк

Бывший промоутер Александра Усика шокировал оценкой боя с Рико Верховеном. Александр Красюк заявил, что судьи отдавали украинцу даже проигранные раунды.

Поединок Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена до сих пор вызывает горячие споры среди болельщиков и экспертов. После зрелищной победы украинца в 11-м раунде свою неоднозначную позицию озвучил и бывший промоутер чемпиона Александр Красюк, передает 24 Канал.

Что сказал Красюк о бое Усика и Верховена?

Александр Красюк заявил, что до момента досрочной развязки Усик уступал по очкам. Функционер считает, что украинец выиграл лишь три раунда из десяти.

Судьи у ринга едва могли поверить в то, что видели, и все равно продолжали засчитывать проигранные раунды Усику. Рефери не услышал гонг. Можно лишь предположить, что гонг звучит иначе в пустыне. Рико исчерпал силы и сильно пострадал. Возможно, рефери на самом деле поступил правильно, не позволив провести 12-й раунд. Усик победил – без сомнений. Он "поцелован" Богом,

– написал Красюк на своей странице в инстаграме.

Бывший промоутер Усика также отдал должное Рико Верховену, который провел достойный бой.

Мы действительно ожидали, что он победит. Но ряд сумасшедших стечений обстоятельств в сочетании с плохим планированием выносливости на чемпионские раунды сыграла с ним жестокую шутку. Однако я убежден, что бокс получил нового любимого героя. Какой лев. Какое сердце. Какая харизма. Настоящий мастер,

– добавил функционер.

Какие отношения у Красюка с Усиком?

По информации Boxing King Media, причиной разрыва между промоутером и боксером стал не конфликт или скандал, а изменение профессиональных приоритетов.

Красюк был промоутером Усика с начала его профессиональной карьеры после олимпийского золота в 2012 году.

Ранее Александр Красюк рассказывал, что они с Александром Усиком остаются друзьями.

Также Красюк заявил, что они вместе создали бренд здорового питания U17, что тестируется в Украине.