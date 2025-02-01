"Не можем доверять": промоутер Усика высказался об уходе Фьюри

Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал уход Тайсона Фьюри из бокса. Он считает, что "Цыганскому королю" нельзя верить до конца.

В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Что сказал Красюк об уходе Фьюри

Промоутер Усика считает, что "Цыганскому королю" не стоит до конца доверять и его еще смогут увидеть на ринге, пишет 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Кажется, он в седьмой раз выходит на пенсию, поэтому мы не можем доверять ему до конца. Лично я бы сказал, что на этот раз чувствую, что это 50/50. Он звучит более серьезно, но я не могу быть на 100% уверен, что он навсегда покинул ринг. У меня есть ощущение, что он может вернуться,

– сказал Александр Красюк.

Напомним, что после поражения от Александра Усика появились слухи, что Тайсон Фьюри проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.