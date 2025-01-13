В ночь на 22 января в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британский боксер проиграл украинцу единогласным решением судей.

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Фьюри завершил карьеру

После второго поражения от Усика, "Цыганский король" принял решение завершить профессиональную карьеру, пишет 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Привет всем, я с коротким сообщением. Я хотел бы объявить о завершении карьеры по боксу. Это было замечательно. Мне нравилась каждая минута, и я собираюсь закончить на этом,

– сказал Тайсон Фьюри.

Напомним, что это уже второй раз, когда "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. Такое уже было в 2022 году, однако он вернулся на ринг ради боя с Дереком Чисорой.