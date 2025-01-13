Это событие до сих пор обсуждает все боксерское сообщество. Своим мнением относительно реванша между звездами хевивейта поделился бывший абсолют Леннокс Льюис, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Чего не хватило "Льву"

Британец рассказал, что ему не понравилось во втором поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По словам Льюиса, он ожидал увидеть больше ярких моментов на ринге, однако все равно остался доволен выступлением супертяжей:

"Это был хороший поединок. Это был замечательный бой. Знаете, это один из тех поединков, в которых ты ждешь, что что-то произойдет. Если быть честным, то в нем произошло не так много, как все ожидали, но это все равно был замечательный бой".

Интересно. Ранее Льюис рассказал, как дрался бы с Усиком. По словам британца, он делал бы ставку на апперкот.

Напомним, что накануне состоялась церемония награждения The Ring Awards 2024. На ней украинского чемпиона объявили лучшим боксером года. С этим решением не согласился Леннокс Льюис.