За это украинец получил всемирное признание. Накануне его назвали лучшим боксером года по версии The Ring Awards.

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Уважение от Эй Джея

На церемонии награждения присутствовали звезды современного бокса и легенды прошлого. В частности, мероприятие посетил и Энтони Джошуа.

Он встретился там с Александром Усиком и выразил свой респект украинскому бойцу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bob & Weave.

Я тебя уважаю и горжусь тобой, я говорю тебе это от всего сердца. То, что ты сделал, очень тяжело. Молодец, мой брат, я горжусь тобой. То, что ты сделал – впечатляет,

– сказал Джошуа.

Отметим, что на церемонии награждения Александр Усик стал победителем еще в двух номинациях. Его первый бой против Тайсона Фьюри был признан событием года, а девятый раунд того поединка – лучшим раундом года.

Напомним, что накануне Энтони Джошуа рассказал о о своих планах на 2025 год. Он собирается снова стать чемпионом мира и хочет провести битву, которую ждали фанаты бокса в течение многих лет.