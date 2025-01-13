За це українець отримав всесвітнє визнання. Напередодні його назвали найкращим боксером року за версією The Ring Awards.

До теми Усика визнали найкращим боксером 2024 року: перша реакція українця

Повага від Ей Джея

На церемонії нагородження були присутні зірки сучасного боксу та легенди минулого. Зокрема, захід відвідав й Ентоні Джошуа.

Він зустрівся там з Олександром Усиком і висловив свій респект українському бійцю, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bob & Weave.

Я тебе поважаю та пишаюся тобою, я кажу тобі це від щирого серця. Те, що ти зробив, дуже важко. Молодець, мій брат, я пишаюся тобою. Те, що ти зробив – вражає,

– сказав Джошуа.

Зазначимо, що на церемонії нагородження Олександр Усик став переможцем ще у двох номінаціях. Його перший бій проти Тайсона Ф’юрі було визнано подією року, а дев'ятий раунд того поєдинку – найкращим раундом року.

Нагадаємо, що напередодні Ентоні Джошуа розповів про свої плани на 2025 рік. Він збирається знову стати чемпіоном світу та хоче провести битву, яку чекали фанати боксу протягом багатьох років.