Проте зірковий британець не погоджується з такою оцінкою. Він збирається повернутися на вершину та довести критикам, що вони помиляються.

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Довгоочікуване протистояння британських зірок

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розповів, які цілі поставив собі на 2025 рік, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Nation. Вони виглядають амбітно, а родзинкою має стати битва, яку фанати боксу очікували дуже давно:

Моя ціль – стати триразовим чемпіоном світу та провести бій з Тайсоном Ф'юрі у 2025 році. Звісно, я мав вигравати минулі бої, але я цього не зробив. Я не можу зупинитися зараз. Я маю продовжувати, доки не досягну своєї мети. Побачимо. Давайте виходити в ринг. Тільки Бог знає, але для мене все стане зрозуміло в майбутньому.

Зазначимо, що Ентоні Джошуа втратив свої чемпіонські пояси в битві проти Олександра Усика у 2021 році. Після цього вони провели реванш, у якому українець знову виявився сильнішим.

Довідка. Всього на професійному рівні Ей Джей провів 32 поєдинки. У них він здобув 28 перемог і зазнав чотирьох поразок.

Нагадаємо, що раніше Джошуа заявляв, що хоче провести реванш із Дюбуа. "Динаміт" також висловлював готовність вийти на ринг для другого очного протистояння.