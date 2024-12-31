Українець здобув перемогу одностороннім рішенням суддів з однаковим рахунком 116:112. Промоутер Едді Хірн розповів, як на такий результат відреагував Ентоні Джошуа.

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Джошуа задоволений

За його словами, Ей Джей вважає справедливим тріумф Олександра Усика й він тішить британського боксера, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Ми не особливо обговорювали цей бій із Джошуа. Ми обмінялися парою повідомлень. Ентоні здається, що Усик виграв бій. Думаю, його заспокоює те, що він знає, що Ф’юрі теж не зміг перемогти Усика,

– сказав Хірн.

Також промоутер відзначив поведінку Тайсона Ф’юрі після поразки від українського чемпіона. Едді Хірн заявив, що так реагують всі суперники Олександра Усика, адже вони не розуміють, як він переграє їх у ринзі:

"Ви бачили, як Ф’юрі залишав ринг, думаючи, що повинен був перемогти, адже старанно тренувався. Це почуття, яке ти відчуваєш, коли тебе перемагає Усик. Ти просто думаєш: "Я не зміг його прорахувати. Чому?". Саме це я побачив у Ф’юрі після бою. Це було чисте розчарування".

До слова. Напередодні було опубліковано десять найкращих боїв 2024 року. Рейтинг очолив перший поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що також Едді Хірн назвав боксера, якого хотів би побачити у ринзі в бою проти Олександра Усика. Він виділив чемпіона світу з крузервейту.