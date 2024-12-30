Українець протягом кар'єри переміг усіх головних зірок хевівейту та був абсолютом у двох вагових категоріях. Американський тренер Тедді Атлас спробував передбачити, хто ж врешті-решт зможе здолати Олександра Усика.

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Єдиний непереможний боєць

Колишній наставник легендарного Майка Тайсона по-філософськи підійшов до цього питання. За його словами, перемогти українця може лише час, а не конкретний суперник, повідомляє 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

"Той самий час, який з’являвся для того, щоб перемогти всіх великих боксерів. Він причаївся та чекає. Неважливо, тебе звати Алі, або тебе звати Джо Луїс, або тебе звуть Усик. Він чекає на свій момент. Час – єдиний непереможний боєць. Усику скільки, 38? 37-38.

Я не говорю, що ми бачимо ознаки погіршення, навіть думати про таке не можна. Він веде здоровий спосіб життя. Але є проблема з усіма великими боксерами, хіба що окрім Марчіано – вони залишаються надто надовго ", – заявив Атлас.

Довідка. Олександру Усику 38 років виповниться 17 січня. Він дебютував на професійному рівні наприкінці 2013 року.

Зазначимо, що наразі невідомі майбутні кроки українського чемпіона в боксі. Серед головних варіантів називається реванш із Даніелем Дюбуа та зміна вагової категорії.