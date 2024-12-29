2024 рік наближається до свого завершення. Тим часом компанія американського промоутера Боба Арума Top Rank обрала свій варіант десяти найкращих нокаутів року, що минає, пише 24 Канал.

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Брутальні нокаути року

До переліку нокаутерів потрапила низка відомих прізвищ. Серед них японський "Монстр" Наоя Іноуе – чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях, сенсаційний француз Бруно Сураче, а також майбутній суперник Дениса Берінчика Кішон Девіс.

Список нокаутів року за версією Top Rank

Абдулла Мейсон – Бенджамін Гурмент (КО 2)

Брюс Керрінгтон – Бернард Анджело Торрес (КО 4)

Наоя Іноуе – Луїс Нері (ТКО 6)

Браян Норман – Джованні Сантіян (КО 10)

Робейсі Рамірес – Брендон Леон Бенітес (ТКО 7)

Ентоні Оласкуага – Ріку Кано (КО 3)

Анджело Лео – Луїс Альберто Лопес (КО 10)

Рікардо Фернандес – Алан Гарсія (КО 5)

Кейшон Девіс – Густаво Лемос (КО 2)

Бруно Сураче – Хайме Мунгіа (КО 6)

Відео найкращих нокаутів 2024 року

Нагадаємо, що Денис Берінчик проведе захист титулу чемпіона за версією WBO у легкій вазі проти непереможеного американця Кішона Девіса. Бій відбудеться 14 лютого у нью-йоркському Madison Square Garden.